نشكركم على متابعتكم خبر الدوري المصري (8): الأهلي يدافع عن صدارته أمام الجونة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تجري اليوم، الأربعاء، مباراتان ضمن منافسات المرحلة الثامنة من الدوري المصري بكرة القدم، حيث يلعب بيراميدز مع غزل المحلة الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، والأهلي مع الجونة الساعة 20:00.
النتائج المسجلة في الجولة (8)
سموحة × مودرن سبورت 1-0
الاتحاد السكندري × زد أف سي 0-1
البنك الأهلي × الإسماعيلي 1-0
طلائع الجيش × سيراميكا 0-1
بتروجيت × إنبي 0-0
ترتيب فرق المقدمة
1- الأهلي: 15 نقطة
2- سيراميكا: 15 نقطة
3- الزمالك: 14 نقطة
4- بيراميدز: 14 نقطة
5- زد أف سي: 13 نقطة