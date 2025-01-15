الدوري المصري (8): الأهلي يدافع عن صدارته أمام الجونة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الأربعاء، مباراتان ضمن منافسات المرحلة الثامنة من الدوري المصري بكرة القدم، حيث يلعب بيراميدز مع غزل المحلة الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، والأهلي مع الجونة الساعة 20:00.

النتائج المسجلة في الجولة (8)

سموحة × مودرن سبورت 1-0

الاتحاد السكندري × زد أف سي 0-1

البنك الأهلي × الإسماعيلي 1-0

طلائع الجيش × سيراميكا 0-1

بتروجيت × إنبي 0-0

ترتيب فرق المقدمة

1- الأهلي: 15 نقطة

2- سيراميكا: 15 نقطة

3- الزمالك: 14 نقطة

4- بيراميدز: 14 نقطة

5- زد أف سي: 13 نقطة