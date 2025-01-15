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الدوري المصري (8): الأهلي يدافع عن صدارته أمام الجونة

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الأربعاء، مباراتان ضمن منافسات المرحلة الثامنة من الدوري المصري بكرة القدم، حيث يلعب بيراميدز مع غزل المحلة الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، والأهلي مع الجونة الساعة 20:00.

النتائج المسجلة في الجولة (8)
سموحة × مودرن سبورت 1-0
الاتحاد السكندري × زد أف سي 0-1
البنك الأهلي × الإسماعيلي 1-0
طلائع الجيش × سيراميكا 0-1
بتروجيت × إنبي 0-0

ترتيب فرق المقدمة
1- الأهلي: 15 نقطة
2- سيراميكا: 15 نقطة
3- الزمالك: 14 نقطة
4- بيراميدز: 14 نقطة
5- زد أف سي: 13 نقطة

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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