الدوري الإنكليزي: ليفربول يعود بالتعادل من ملعب نوتينغهام

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 12:55 صباحاً - تعادل نوتينغهام فورست وضيفه ليفربول بهدف لكلفريق في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز بكرة القدم.

سجل هدف نوتينغهام فورست كريس وود (د 8) وعادل لفريق ليفربول ديوجو جوتا (د 66).

ورفع نوتينغهام فورست رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني، وليفربول إلى 47 نقطة في صدارة ترتيب فرق الدوري الإنكليزي.

وفاز وست هام يونايتد على فولهام 3-2، وتعادل تشيلسي مع بورنموث 2-2، وبرينتفورد مع مانشستر سيتي بنفس النتيجة.