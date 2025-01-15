نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2025.. تفاصيل مسلسل "الكابتن" لـ أكرم حسني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفنان أكرم حسني، السباق الرمضاني المقبل 2025، بمسلسله الجديد "الكابتن"، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي.



ويشارك في بطولة العمل بجانب أكرم حسني عدد كبير من الفنانين أبرزهم: آية سماحة، وسوسن بدر، ورحمة أحمد، وأحمد عبد الوهاب، وأحمد الرافعي، وعمر شوقي، وسامي مغاوري، ومحمد رضوان، و من تأليف عمرو الدالي، وإخراج معتز التوني.

أكرم حسني



آخر أعمال أكرم حسني

ويذكر أن آخر أعمال أكرم حسني الدرامية، هو مسلسل "بابا جيه"، الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان الماضي 2024.

تفاصيل مسلسل "بابا جيه"

ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، قدم خلاله شخصية هشام والذي يجد نفسه في مفترق طرق، حيث يدخل في أزمات عديدة بعد الاستغناء عنه من وظيفته بأحد الفنادق، بسبب جائحة كورونا، وعليه إيجاد عمل ورعاية أسرته في ظل ظروف صعبة فيضطر للعمل كأب للإيجار.