جمعية الهلال الأحمر الكويتي: وضع حجر الأساس لمشروع مركز صحي متكامل في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 يناير 2025 02:28 مساءً - أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الأربعاء وضع حجر الأساس لمشروع مركز صحي متكامل بتكلفة 800 ألف دولار في مدينة البصرة جنوبي العراق وذلك بالتعاون والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر العراقي والسفارة الكويتية في بغداد والقنصلية الكويتية في محافظة البصرة.

وقال نائب رئيس الجمعية الدكتور ناصر التناك لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان المشروع تبرعت به دولة الكويت للشعب العراقي لخدمة سكان محافظة البصرة.

وأضاف انه سيتم تنفيذ مشروع المركز على أرض مساحتها ألف متر مربع مبينا انه يتكون من طابقين ويضم مختبرات وغرف افاقة وأخرى للتخدير وغرف أشعة.

واعتبر التناك ان المركز الصحي يعد أحد المشاريع العديدة التي تنفذها جمعية الهلال الأحمر الكويتي في العراق.

ونظمت جمعية الهلال الأحمر الكويتي على مدار سنوات العديد من حملات التبرع الانسانية لدعم الشعب العراقي كما اهدت عيادات طبية متنقلة ومعدات وسيارات اسعاف واجهزة طبية.