الطائرة الإغاثية الرابعة من الجسر الجوي الكويتي تصل إلى مطار دمشق

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 يناير 2025 03:32 مساءً - وصلت اليوم الأربعاء الطائرة الإغاثية الرابعة من الجسر الجوي الكويتي إلى مطار دمشق الدولي محملة ب40 طنا من المساعدات الغذائية والإيوائية ضمن حملة (الكويت بجانبكم) لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا في سوريا بتنظيم جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية بالتعاون والتنسيق مع وزارات (الشؤون) والخارجية ووزارة الدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية.

وأكدت المسؤولة بمكتب الاعلام والتواصل بمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري دينا سلامة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن أيادي دولة الكويت الخيرة حكومة وشعبا تواصل مساعيها لمساعدة أشقائها في سوريا في سجل تاريخي مشرف من التعاون والتآخي العربي.

وقالت سلامة إن الطائرة الإغاثية الكويتية الرابعة لمساعدة سوريا تمثل صورة حية لاستشعار مدى الألم والحاجة في ظل انهيار جميع أوجه الحياة لافتة إلى تواصل الجهات الكويتية مع (الهلال الأحمر) السوري لمعرفة الاحتياجات الاساسية وارسالها بصورة عاجلة للعمل على سد النواقص المختلفة في المجتمع السوري.