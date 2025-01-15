تناول هذا النوع من الجبن يحفظ ذاكرتك ويحميك من مرض الزهايمر

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 05:51 مساءً - أظهرت دراسة حديثة أن تناول جبن الكممبير قد يسهم في مكافحة مرض الزهايمر وتحسين وظائف الذاكرة.

الدراسة، التي نُشرت في مجلة “Neuroscience Research”، أكدت أن جبن الكممبير يمكن أن يكون له تأثيرات إيجابية على الدماغ، خاصة في مواجهة التدهور الإدراكي الناتج عن الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون.

وفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية، تم إجراء الدراسة على فئران تم تغذيتها بنظام غذائي عالي الدهون، والذي غالبًا ما يؤدي إلى تراجع في الأداء المعرفي. ومع إضافة جبن الكممبير إلى نظامهم الغذائي، لاحظ الباحثون تحسنًا ملحوظًا في الوظائف الدماغية.

يُعزى هذا التحسن إلى مركب الميرستاميد الموجود في الجبن، الذي يعزز مستويات عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ (BDNF)، وهو بروتين أساسي لدعم صحة الدماغ وحماية خلاياه العصبية.

كما أظهرت الدراسة أن جرعة 10 ملغ من الميرستاميد لكل كيلوغرام من وزن الجسم أدت إلى تحسين ملحوظ في قدرة الفئران على التعرف على الأشياء والأماكن الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، تشير نتائج الدراسة إلى أن جبن الكممبير قد يساعد في تقليل التدهور الإدراكي المرتبط بالأنظمة الغذائية غير

الصحية.