هل تستيقظ متعبًا؟ إليك أسباب الإرهاق الصباحي وكيفية التخلص منه

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 07:58 مساءً - يشعر الكثير من الناس بالإرهاق الشديد عند الاستيقاظ من النوم، حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من النوم. هذا الشعور المزعج قد يكون ناتجًا عن مجموعة متنوعة من الأسباب الصحية والعوامل البيئية.

أسباب الإرهاق الصباحي:

اضطرابات النوم: الأرق، انقطاع النفس النومي، ومتلازمة تململ الساقين.

الاضطرابات النفسية: الاكتئاب، القلق، والتوتر.

الأمراض المزمنة: السكري، أمراض القلب، وأمراض الغدة الدرقية.

نقص التغذية: نقص فيتامين B12 والحديد.

العادات اليومية: التدخين، الإفراط في تناول الكافيين، قلة النشاط البدني، وتناول وجبات غير صحية.

التقدم في العمر: التغيرات الهرمونية المرتبطة بالتقدم في العمر قد تؤثر على نوعية النوم.

الأدوية: بعض الأدوية قد تسبب النعاس أو الأرق.

كيف تتخلص من الإرهاق الصباحي؟

تحسين جودة النوم:

حافظ على روتين نوم منتظم.

قم بتجهيز غرفة نوم مريحة وهادئة.

تجنب شرب الكافيين والنيكوتين قبل النوم.

قلل من استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم.

ممارسة الرياضة بانتظام:

يساعد النشاط البدني على تحسين نوعية النوم وتقليل التوتر.

تغذية صحية:

تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن.

تجنب الأطعمة الدسمة والسكريات قبل النوم.

إدارة التوتر:

مارس تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا والتأمل.

الفحوصات الطبية الدورية:

استشر طبيبك لاستبعاد أي أسباب طبية كامنة.

نصائح إضافية:

الحفاظ على وزن صحي: السمنة قد تؤثر على جودة النوم.

شرب كمية كافية من الماء: الجفاف يمكن أن يسبب التعب والإرهاق.

تجنب القيلولة الطويلة خلال النهار: قد تجعل من الصعب عليك النوم ليلاً.