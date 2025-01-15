الهلال يتوصل لاتفاق كامل مع سالم الدوسري

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 10:00 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي الهلال السعودي توصل لاتفاق مع قائده، سالم الدوسري، بشأن تجديد عقده مع الفريق.

وينتهي عقد الدوسري مع الهلال مع ختام الموسم الحالي.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “اليوم” السعودية، فإن الاتفاق أصبح كاملاً بين الطرفين، وأن العقد الجديد سيمتد لمدة موسمين إضافيين.

وأكدت الصحيفة، أنه من المقرر أن يتم الإعلان رسمياً عن كل تفاصيل الصفقة خلال اليومين القادمين.

خلال الموسم الحالي، شارك الدوسري في 13 مباراة مع الهلال في مسابقة الدوري سجل خلالها 3 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.