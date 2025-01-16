نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - مصادر: اتفاق غزة يتضمن فتح المعابر الحدودية وحرية حركة السكان والبضائع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت مصادر مطلعة لقناة القاهرة الإخبارية، أن الاتفاق يؤكد على إعادة إعمار قطاع غزة وفتح المعابر الحدودية والسماح بحركة السكان ونقل البضائع.

وتابعت: "اتفاق وقف إطلاق النار يهدف إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة من مدنيين وجنود سواء كانوا على قيد الحياة أم غير ذلك".

وشددت المصادر على أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يتضمن تبادل المحتجزين والأسرى بين الجانبين وعودة الهدوء المستدام.