العالم اليوم - نتنياهو: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لا يزال "غير مكتمل"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 يناير 2025 02:27 صباحاً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت متأخر من يوم الأربعاء، إن اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس لا يزال غير مكتمل.

وأضاف نتنياهو أنه يجري العمل على على معالجة "آخر تفاصيل" الاتفاق الذي تم التوصل إليه لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح رهائن محتجزين في القطاع.

وأفاد مكتب نتنياهو في بيان صدر منتصف ليل الأربعاء بأنه "لن يصدر بيان رسمي عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ(شأن هذا الاتفاق الذي أعلن الوسيط القطري توصّل الطرفين إليه) إلا بعد الانتهاء من التفاصيل النهائية، والتي تتم معالجتها حاليا".

وكشف مسؤول إسرائيلي مطّلع على المفاوضات، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، أن هذه التفاصيل تتركز حول تأكيد قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم.

ويجب أن يحظى أي اتفاق بموافقة مجلس الوزراء برئاسة نتنياهو.

ووجه نتنياهو الشكر للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في مكالمة هاتفية يوم الأربعاء، على جهوده ومساعدته للتوصل لاتفاق لإعادة الرهائن ووضع "نهاية لمعاناة العشرات من الرهائن وعائلاتهم".

وأوضح البيان الصادر عن مكتب نتنياهو أن الأخير اتفق على مقابلة ترامب قريبا في واشنطن، مضيفا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي شكر أيضا الرئيس الأميركي جو بايدن على مساعدته في صفقة الرهائن في مكالمة هاتفية.

ورحب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ مساء الأربعاء بإعلان التوصل لاتفاق هدنة في غزة ووصفه بأنه "الخيار الصحيح" لإعادة الرهائن المحتجزين في القطاع.

وصرّح هرتسوغ للتلفزيون: "بصفتي رئيس دولة إسرائيل، أقول بكل وضوح: هذا هو الخيار الصحيح. إنه خيار مهم. خيار ضروري. لا يوجد أي التزام أخلاقي أو إنساني أو يهودي أو إسرائيلي أهم من استعادة أبنائنا وبناتنا سواء لكي يتعافوا في ديارهم أو ليرقدوا بسلام".