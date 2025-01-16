القاهرة - محمد ابراهيم - بإطلالة كاجوال.. كارولين عزمي تتألق في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة كارولين عزمي، جمهورها ومتابعيها صورًا لها بإطلالة كاجوال تليق بها، وجاء ذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

إطلالة كارولين عزمي

وتألقت كارولين، بجاكت قصير باللون الأسود وارتدت معه بنطلون ضيق باللون الأسود، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على الميكب الهادئ البسيط، وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلًا على كتفيها بطريقه جذابة.

كارولين عزمي

و يذكر أن كارولين عزمي، ستشارك ضمن السباق الرمضاني 2025، بمسلسل "فهد البطل" الذي يعد من بطولة الفنان أحمد العوضي والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.



آخر أعمال الفنانة كارولين عزمي

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة كارولين عزمي الفنية، هو مسلسل "حق عرب"، الذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.

أبطال وصناع مسلسل "حق عرب"

وشارك في مسلسل حق عرب نخبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري إلى جانب الفنان أحمد العوضي وهم: رياض الخولي، وفاء عامر، كارولين عزمي خليل، دينا فؤاد، دينا المصري، أحمد صيام، محمد أحمد ماهر، إبراهيم السمان، سلوى عثمان، الطفل منذر مهران، وآخرين من النجوم المتميزين، وأيضًا العمل من تأليف محمود حمدان، إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، إخراج إسماعيل فاروق.