"فرق 20 سنة".. عمرو سلامة يستعيد ذكرياته بين الماضي والحاضر

القاهرة - محمد ابراهيم -

شارك المخرج عمرو سلامة، جمهوره ومتابعيه صورتين له واحدة من الماضي أثناء بدايته الإخراجية والأخرى من الحاضر، وجاء ذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

منشور المخرج عمرو سلامة

وعلق عمرو على منشوره قائلًا: "أول صورة خلف الكاميرا، وآخر صورة، فرق 20 سنة، أوجد عشر اختلافات".

عمرو سلامة

آخر أعمال عمرو سلامة

والجدير بالذكر أن آخر أعمال عمرو سلامة مسلسل "ساعته وتاريخه" الذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ بدايه طرحه بعد النجاح المميز الذي حققه برنامج "كاستنج" الذي آخرجه عمرو سلامة وأنهالت عليه المشاهدات وتفاعل مع الجمهور.

أحداث مسلسل "ساعته وتاريخه"



تدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حيث يتناول العديد من القضايا المهمة التي تناولتها المحاكم المصرية، ويتم تقديمها في قالب درامي مشوق، وهو من بطولة أحمد أمين وأروى جوده وإخراج عمرو سلامة.

كما يضم المسلسل نخبة من النجوم اللامعين، إلى جانب مواهب شابة تم اختيارها بعناية خلال تجربة كاستينج انتهت مؤخرًا، ويتولى المستشار بهاء المري الإشراف على الجوانب القانونية للعمل، بينما قدم محمود عزت بصمته الإبداعية في المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار.





مواعيد عرض مسلسل "ساعته وتاريخه"



يعرض مسلسل "ساعته وتاريخه" يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً عبر شاشة قنوات "dmc"، وهو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويستند العمل إلى ملفات حقيقية من المحاكم المصرية، ليتم تقديمها في قالب درامي شيق ومثير.