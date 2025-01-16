رحلة نجاح صنعت البهجة على الشاشة.. ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلادها

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أحمد جودة - القاهرة - ياسمين عبد العزيز.. نجمة الكوميديا تحتفل بعيد ميلادها الـ45





تحتفل النجمة ياسمين عبد العزيز اليوم، الخميس 16 يناير، بعيد ميلادها الـ45، حيث وُلدت عام 1980، وبدأت رحلتها الفنية مبكرًا في عمر 12 عامًا من خلال تقديم الإعلانات، لتصبح واحدة من أبرز نجمات جيلها.

ياسمين عبد العزيز



البداية الفنية ومسيرتها في الدراما

كانت الانطلاقة الحقيقية لياسمين في التمثيل من خلال مسلسل “امرأة من زمن الحب” مع الفنانة سميرة أحمد، الذي لفت الأنظار إلى موهبتها، وتوالت بعدها مشاركاتها الناجحة في الدراما، لتقدم أعمالًا مثل:

• “لآخر نفس”

• “ونحب تاني ليه”

• “اللي مالوش كبير” مع زوجها أحمد العوضي

• “ضرب نار”

وتستعد حاليًا لمسلسلها الجديد “وتقابل حبيب” المقرر عرضه في رمضان 2025.

محطات مميزة في السينما

اقتحمت ياسمين السينما بقوة، وحققت نجاحًا كبيرًا في أفلام أحبها الجمهور، منها:

• “رشة جريئة” (2001)

• “صايع بحر” (2004)

• “زكي شان” (2005) مع أحمد حلمي

• “الدادة دودي” (2008)

• “1/8 دستة أشرار”

• “حاحا وتفاحة”

• “جوازة ميري”

• “أبو شنب”

تميزت ياسمين بأدوار الكوميديا التي صنعت لها شعبية كبيرة، بالإضافة إلى أدائها في الأفلام الرومانسية والاجتماعية التي حققت نجاحًا تجاريًا وجماهيريًا.

محطات مهمة في حياتها الشخصية





• يُعد زواجها من الفنان أحمد العوضي من أبرز المحطات في حياتها، حيث شكّل الثنائي علاقة ناجحة ومحببة للجمهور.

• واجهت ياسمين أزمات صحية في السنوات الأخيرة، لكنها استطاعت التغلب عليها بشجاعة بدعم أسرتها وجمهورها، وعادت بقوة لاستئناف مسيرتها الفنية.

إرث من النجاح والبهجة

مع كل عمل تقدمه، تثبت ياسمين عبد العزيز أنها نجمة قادرة على إدخال البهجة والضحك إلى قلوب جمهورها، وتظل واحدة من أبرز نجمات السينما والدراما المصرية.