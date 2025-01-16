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أحمد جودة - القاهرة - بدرية طلبة تحتفل بعيد ميلاد ياسمين عبد العزيز برسالة مؤثرة

هنأت الفنانة بدرية طلبة، النجمة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها ال45، اليوم الموافق 16 يناير، وجاء ذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

منشور بدرية طلبة

وشاركت بدرية صورة لياسمين عبد العزيز بفستان تايجر جرئ، وعلقت على منشورها قائلة: "16 يناير عيد ميلاد القمر كل سنة وانتي جميلة وقلبك مليان خير كل سنة وانتي ناجحة ومكسرة الدنيا كل سنة وانتى ربنا بيحبك وزارع في قلوب الناس حب ليك يملا الكون".



وأضافت:"كل سنة وانتى واولادك وكل حبايبك بخير وصحة وسعادة ربنا يبارك في صحتك واولادك ويبعد عنك الأذى يا قلب قلبي بحبك ياياسووو".

منشور الفنانة بدرية طلبة



ياسمين عبد العزيز تستعد للعودة بقوة في رمضان 2025 بمسلسل “وتقابل حبيب”

تعيش النجمة ياسمين عبد العزيز حالة من النشاط الفني، حيث تواصل حاليًا تصوير مشاهد مسلسلها الرمضاني الجديد “وتقابل حبيب”، الذي تعود من خلاله إلى سباق الدراما الرمضاني 2025 بعد غيابها عن موسم العام الماضي.



والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، ورشوان توفيق، إلى جانب ظهور مميز لـمحمود ياسين جونيور.





“وتقابل حبيب” يعد عودة قوية لياسمين إلى عالم الدراما الاجتماعية الممزوجة بالتشويق والرومانسية، ومن المتوقع أن يكون أحد أبرز الأعمال في موسم رمضان 2025، مع استمرار الكشف أسماء جديدة من فريق العمل خلال الفترة المقبلة.

كما بدأت الفنانة ياسمين عبدالعزيز بانطلاق تصوير فيلمها الجديد الذي يحمل اسم “زوجة رجل مش مهم” برفقة الفنان أكرم حسني، والفيلم من تأليف شريف الليثي، واخراج معتز التوني.