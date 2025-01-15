عائلة سمير غانم تحتفي بذكرى ميلاده: أيقونة الضحك التي لا تُنسى

القاهرة - محمد ابراهيم -



أحيت الفنانة دنيا سمير غانم ذكرى ميلاد والدها، نجم الكوميديا الراحل سمير غانم، من خلال مشاركة صورة له عبر خاصية “ستوري” على حسابها في “إنستجرام”، وأرفقت الصورة بكلمات طيبة ودعاء له، وعلقت قائلة: “اللهم آمين يا رب”.

دنيا سمير غانم تحيي ذكرى ميلاد والدها



حسن الرداد يحيي ذكرى ميلاد سمير غانم



أحيا الفنان حسن الرداد ذكرى ميلاد حماه، نجم الكوميديا الراحل سمير غانم، عبر “ستوري” إنستجرام، حيث شارك صورة له وأرفقها بتعليق عبّر فيه عن مكانة الراحل قائلًا: “عيد ميلاد حمايا وأسطورة الضحك العالمية سمير غانم”.

حسن الرداد يحيى ذكرى ميلاد الفنان سمير غانم

ذكرى ميلاد نجم الكوميديا الذي لا يُنسى

تحل اليوم، الأربعاء، ذكرى ميلاد الفنان الكبير سمير غانم، الذي ترك بصمة خالدة في عالم الفن. خبر وفاته كان صدمة واسعة، خاصة أنه يُعد من أعظم من أضافوا البهجة إلى السينما والمسرح والتلفزيون.

من كلية الزراعة إلى ثلاثي أضواء المسرح

وُلد سمير غانم في 15 يناير 1937، وتخرج في كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية. بدأ مشواره الفني مع جورج سيدهم والضيف أحمد، حيث أسسوا معًا فرقة “ثلاثي أضواء المسرح”، وقدموا اسكتشات خالدة مثل “طبيخ الملائكة” و”روميو وجولييت”.

الفنان الراحل سمير غانم

من الثنائية إلى المسرحيات الشهيرة



بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، استمر سمير غانم مع جورج سيدهم في تقديم أعمال مميزة مثل “المتزوجون” و”أهلًا يا دكتور”، التي أصبحت من كلاسيكيات المسرح المصري.

فوازير رمضان.. رحلة مع الضحك والإبداع



في الثمانينيات، برز سمير غانم في عالم الفوازير الرمضانية بشخصيات مثل “سمورة” و”فطوطة”، التي أحبها الجمهور. عاد لاحقًا في التسعينيات ليقدم فوازير “المطربون والمضحكون”، ليؤكد مكانته كنجم متألق في هذا المجال.

رمز الكوميديا والمسرح العربي



ويُعتبر سمير غانم واحدًا من عمالقة المسرح المصري بجانب أسماء مثل عادل إمام ومحمد نجم ومحمد صبحي، وظل مصدرًا للبهجة والإبداع على مدار عقود، مما يجعله علامة فارقة في تاريخ الكوميديا العربية.