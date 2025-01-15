أخبار اليمن : دواء روسي جديد لعلاج العقم لدى الرجال

دواء روسي جديد لعلاج العقم لدى الرجالقامت جامعة موسكو الروسية بإجراء اختبارات على دواء جديد من شأنه المساعدة في علاج العقم عند الرجال الذين يعانون منه.

ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، كان الرجال الذين يعانون من العقم لا يجدون أي بدائل علاجية قبل ظهور هذا الدواء.

وأعلن معهد موسكو للأبحاث العلمية، منذ أيام، عن عملية البدء في تحضير المشاركين في الدراسة السريرية للدواء الذي من شأنه العمل على علاج الأشكال الحادة من العقم عند الرجال.

وسيتم اختبار دواء "ميديري"، بصفته مستخلصا من خلايا ميزنشيمية سِدوية بشرية، بمشاركة مرضى يعانون من أنواع من العقم، مثل الأزوسبيرميا (انعدام الحيوانات المنوية). وستسمح الدراسة السريرية في مرحلتيها الأولى والثانية، والتي حصلت على موافقة من وزارة الصحة، بتحليل فعالية هذا الدواء. ويمكن للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و60 عاما المشاركة في هذه الدراسة.

وجاء في بيان نشرته الخدمة الصحفية للجامعة:" قبل ظهور دواء "ميديريغ" لم يكن لدى المرضى الذكور الذين يعانون من أشكال حادة من العقم أي فرص تقريبا للإنجاب، حتى باستخدام تقنيات الإنجاب المساعدة الحديثة. وهذا الدواء قد يمنح الأمل للعديد من الأسر التي تحلم بالإنجاب".

يذكر أن التجارب التي أجريت على الحيوانات أظهرت فعالية الدواء، حيث استعادت ذكور الفئران خصوبتها، وتمكنت من إنتاج ذرية سليمة.

وضم فريق البحث مجموعة من الباحثين في كلية الطب الأساسي في جامعة موسكو، ومعهد الطب التجديدي، والمركز الطبي العلمي والتعليمي.

وتم تخصيص أكثر من 126 مليون روبل لإجراء التجارب السريرية وتطوير القدرات الإنتاجية لإطلاق الأدوية، وذلك بناء على توجيهات صادرة عن رئيس الحكومة الروسية.