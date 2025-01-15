شباب اليمن يخسر أمام سوريا

شباب اليمن يخسر أمام سورياخسر المنتخب اليمني للشباب لكرة القدم، مباراته الودية أمام نظيره السوري بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم، في العاصمة القطرية الدوحة.

جاء هدف منتخب سوريا من ركلة جزاء، ولعبت المباراة بأشواط ثلاثة، حسب اتفاق بعثتي الفريقين، وبتشكيلات مختلفة لمنتخبنا الوطني بهدف تجربة جميع اللاعبين للوقوف على مستواهم الفني.

ومن المقرر أن يخوض المنتخبان مباراة ودية أخرى بطابع رسمي من شوطين، الأسبوع المقبل، كجزء من الاستعدادات التي يجريها الأحمر اليمني الشاب في معسكره التدريبي المقام في قطر، قبيل نهائيات آسيا للشباب المقرر إقامتها منتصف فبراير المقبل في الصين.