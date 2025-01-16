تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة هوفنهايم في الدوري الألماني

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن بايرن ميونخ عن تشكيله لمواجهة هوفنهايم بعد قليل وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الألماني في الموسم الحالي.

تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة هوفنهايم

يطمح بايرن ميونخ في تدعيم صدارته لجدول ترتيب البوندزليجا الذي يحتل صدارته برصيد 39 نقطة بينما يحتل هوفنهايم المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة.

ومن المقرر أن يخوض بايرن ميونخ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: ألفونسو ديفيز، أوباميكانو، إيريك داير، جيريرو.

خط الوسط: كيمتش، كومان، بافالوفيتش، ليروي ساني.

خط الهجوم: هاري كين، توماس مولر.