نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل إصابة نجمي الإسماعيلي قبل مواجهة إنبي بكأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور مجدي الباز، رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، تفاصيل إصابة محمد نصر وخالد النبريصي، ثنائي الفريق والتي لحقت بهما خلال الأيام الماضية.

وقال طبيب الفريق: "أثبتت الفحوصات التي خضع لها خالد النبريصي، إصابته بالتهابات في الحوض، بعدما تحامل على نفسه في آخر مباراتين وإصراره على اللعب رغم شعوره بآلام الحوض".

وأضاف: "فضلنا إراحة النبريصي، في مباراة الغد، تجنبا لتفاقم الإصابة، على أن يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية، خلال الأيام المقبلة".

وفيما يخص إصابة محمد نصر، أكد دكتور مجدي، معاناة اللاعب من شد في الخلفية، موضحا خضوع مدافع الفريق، لبرنامج تأهيلي مكثف، لتجهيزه لمباراة سموحة، المقرر لها الاثنين المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة نظيره إنبي، في الثانية والنصف، عصر غد الخميس، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس مصر.