نشكركم على متابعتكم خبر دوري زين الكويتي (11)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 16 يناير 2025 02:58 صباحاً - خاص- دوت الخليج
استكملت أمس، الأربعاء، مباريات الجولة الحادية عشرة من دوري زين الكويتي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه الجولة…
الكويت × الفحيحيل 3-0
العربي × التضامن 1-0
اليرموك × القادسية 2-2
خيطان × النصر 1-1
السالمية × كاظمة 3-1
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (11)
1- الكويت: 30 نقطة
2- العربي: 30 نقطة
3- القادسية: 20 نقطة
4- السالمية: 20 نقطة
5- الفحيحيل: 17 نقطة