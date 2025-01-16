دوري زين الكويتي (11)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 16 يناير 2025 02:58 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استكملت أمس، الأربعاء، مباريات الجولة الحادية عشرة من دوري زين الكويتي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه الجولة…

الكويت × الفحيحيل 3-0

العربي × التضامن 1-0

اليرموك × القادسية 2-2

خيطان × النصر 1-1

السالمية × كاظمة 3-1

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (11)

1- الكويت: 30 نقطة

2- العربي: 30 نقطة

3- القادسية: 20 نقطة

4- السالمية: 20 نقطة

5- الفحيحيل: 17 نقطة