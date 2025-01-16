الدوري الإنكليزي: آرسنال يتجاوز توتنهام هوتسبير

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 16 يناير 2025 12:58 صباحاً - حسم آرسنال مواجهته مع توتنهام هوتسبير في الجولة الـ 21 من الدوري الإنكليزي والتي انتهت للتو لصالحه وبهدفين مقابل هدف واحد…

سجل هدفي آرسنال دومينيك سولانكي خطأ في مرماه (د 40) ولياندرو تروسارد (د 44)، وسجل هدف توتنهام هيونغ مين سون (د 25).

ورفع آرسنال رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث خلف ليفربول (47 نقطة) ونوتينغهام فورست (41 نقطة)، وبقي رصيد توتنهام هوتسبير 24 نقطة في المركز الثالث عشر.