تحدي ديرتوبيا لعشاق الدراجات الهوائية: طريقةٌ مثالية لانطلاقة صحية مع العام الجديد

قلةٌ منا لم يركب الدراجة الهوائية (وأنا منهم) في طفولته، ولم يبدأ رحلة استكشاف الأماكن من خلال قيادة تلك العجلات الخفيفة. بالتأكيد لن يتسنى لي شرح تلك المشاعر، لكن مما سمعته من الذين اختبروا ركوب الدراجات الهوائية، يعطيني فكرة جيدة عما تحمله هذه الرياضة البسيطة من معاني ومزايا، وبالأخص فوائد، على الناحيتين الصحية والنفسية.

يُوصي المعهد الوطني للصحة (NHS)، ومركز السيطرة على الأمراض (CDC)، بممارسة نحو 150 دقيقة من التمارين المعتدلة في الأسبوع الواحد؛ أي نحو 20 دقيقة في اليوم الواحد، أو 75 دقيقة من التمارين المُكثَفة التي تجعل الإنسان يشعر أن قلبه يدق بسرعة، أي حوالي 10 دقائق يومياً، وهو ما يمكن تحقيقه في الحالتين باستخدام الدراجة الهوائية. وفي بحثٍ أجراه باحثون اسكتلنديون من جامعة إدنبرة، تبيَن أن الأشخاص الذين يستخدمون الدراجات الهوائية للتنقل من المنزل إلى مقر العمل، هم أقل عرضةً للإصابة بالاكتئاب، وأمراض الصحة العقلية الأخرى؛ كما يساعد ركوب الدراجة الهوائية في تقليل انبعاثات الكربون، وازدحام الطرق وتلوث الهواء.

تحدي ديرتوبيا لعشاق الدراجات الهوائية

قد يبدو من المستحيل قيادة الدراجات الهوائية طوال الوقت في منطقة الخليج العربي نظرًا لشدة المناخ فيها، خصوصًا في فصل الصيف؛ لكن الآن ومع حلول فصل الشتاء الرائع الذي يتميز باعتدال مناخه وقدرة الجميع على الاستمتاع بالهواء الطلق، ليس هناك حجةٌ لعدم الاعتماد على الدراجة الهوائية للذهاب للعمل أو المدرسة، أو لمجرد قضاء بعض الوقت المجدي والممتع في قيادتها.

وكما أن هناك العديد من السباقات المتخصصة، لتحفيز الناس على المشي والركض وتحسين صحتهم؛ هناك أيضًا تحدي ديرتوبيا Dirtopia Challenge، التحدي الأقصى لعشاق ركوب الدراجات الجبلية والجري على المسارات الذي يصل قريبًا. ويدعو تحدي ديـرتوبـيا جميع محبي الدراجات الهوائية، لاكتشاف روح المغامرة يوم الأحد 19 يناير 2025، في استاد الإمارات السابع للرجبي.

لمعرفة المزيد حول هذا التحدي، مزاياه وكيفية المشاركة فيه؛ تحدثنا إلى كولين آلن، مدير قناة Oakley META الرياضية ومدير العلامة التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي أجاب على أسئلتنا كالتالي..

كولين آلن مدير قناة Oakley META الرياضية ومدير العلامة التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

ما هو تحدي ديـرتوبـيا؟

تحدي ديـرتوبـيا هو الحدث الأبرز لركوب الدراجات الجبلية والجري على المسارات؛ يُقام برعاية "أوكلي " (Oakley)، و"جارمن " (Garmin)و"آسيكس" (ASICS). يهدف التحدي إلى تعزيز روح المغامرة في صفوف المشاركين وتشجيعهم على تجاوز حدود قدراتهم الجسدية والتشارك مع أفراد المجتمع. كما يُتيح تحدي ديـرتوبـيا الدخول المجاني للجمهور، مما يجعله فعاليةً شاملة وممتعة للعدَائين وراكبي الدراجات والرياضيين الثلاثيين وكل من أصدقائهم وعائلاتهم. سيتسنّى لكافة أفراد الأسرة قضاء وقتٍ ممتع في قرية السباق الحيوية التي تُنظّم أنشطة ترفيهية وموسيقية حية؛ وتضمّ منطقةً مخصصة للأطفال، بركة سباحة، أكشاك طعام ومشروبات، ومرافق مُرخصة. ينتظركم يومٌ حافل بالمرح والجوائز المميزة سواء أكنتم تتسابقون أو تشجعون أحد المشاركين.

ما دوت الخليج مدة السباق ومتى يُقام وأين؟

يمكن للمشاركين في تحدي ديـرتوبـيا اختبار قدراتهم عبر تحدي "الست ساعات" لمعرفة عدد الدورات التي يمكنهم إكمالها، سواء أكانوا بمفردهم أو ضمن فريق. والفائز هو من يحقق أكبر عددٍ من الدورات.

يُقام الحدث يوم الأحد في 19 يناير 2025، في استاد الإمارات السابع للرجبي في دبي.

كم تحدياً يتضمن ديـرتوبـيا؟

يرحب ديـرتوبـيا بالمشاركين من مختلف مستويات اللياقة، حيث يُقدم خيارين رئيسيين: مسار لركوب الدراجات الجبلية أو سباق على التضاريس المختلطة، ويمكن للمشاركين اختيار السباق الذي يناسبهم من بينهما.

من هم الأفراد المؤهلون للمشاركة في ديرتوبيا؟

يمكن للجميع من مختلف مستويات اللياقة المشاركة في ديـرتوبـيا. وسواء أكنتِ راكبة دراجة جبلية أو عداءة متمرسة على المسارات، أو حتى مبتدئة. يهدف التحدي لإتاحة الفرصة للمشاركين لقضاء وقت ممتع، وتجاوز حدود قدراتهم، والمشاركة في الرياضة مع مجتمعٍ داعم. فنحن ندعو أي شخص على استعداد لخوض التحدي للانضمام إلينا!

يساعد التحدي على استعرض القوة الجسدية والنفسية على التحمل

بالمقابل؛ من هم غير المؤهلين للمشاركة في ديرتوبيا؟

على الرغم من أنّ ديـرتوبـيا يرحب بالمشاركين من مختلف مستويات اللياقة، من المهم أن يتمتعوا بالمقابل بمستوى مقبول من التحمَل البدني. فالتحدي ليس سهلاً، ويتعين بالتالي على من يعانون من ظروفٍ صحية معينة أو الجدد في ممارسة رياضات التحمَل، أن يفكروا ملياً في ما إذا كان هذا التحدي مناسباً لهم. وننصحهم باستشارة طبيبٍ قبل القيام بأي نشاطٍ بدني مُكثَف.

ما التمارين التي يجب القيام بها للمشاركة في ديرتوبيا؟

إنّ كيفية التمرّن للمشاركة في ديبورتيا ترتبط بالتحدي الذي تختارينه. فإذا اخترتِ سباق الدراجات الجبلية، ركَزي على تحسين قدرتكِ على التحمل وقوتكِ ومهاراتكِ على مختلف التضاريس. أما بالنسبة إلى سباق الجري على التضاريس المختلطة، فيجب ممارسة الجري والتدريب المتقطع وتسلّق التلال لبناء القدرة على التحمل. يبقى الهدفان الأهم، تحسين قدرتكِ على التحمل وقوتكِ النفسية مهما كان التحدي الذي تختارين.

ما دوت الخليج الأدوات اللازمة للمشاركة في ديرتوبيا؟

ستحتاجين عند خوض تحدي الدراجات الجبلية، إلى دراجةٍ جبلية متينة وخوذة (وربما إلى نظارات أوكلي أيضاً). بالنسبة إلى سباق الجري على التضاريس المختلطة، احرصي على انتعال حذاءٍ صالح للجري على مختلف الأسطح؛ والأهم من ذلك كله هو أن تكوني مستعدةً كلياً للتحدي.

ما فوائد المشاركة في ديرتوبيا؟

للمشاركة في ديرتوبيا فوائد عدة؛ فأنتِ لن تتجاوزي حدود قدراتكِ البدنية فحسب، بل ستحصلين أيضاً على فرصة الفوز بجوائز مالية تزيد عن 60,000 درهم إماراتي. لا يتعلق الأمر بالمنافسة فحسب، بل بكونكِ جزءاً من مجتمع هواة المغامرات، وتكوين معارف وعلاقات جديدة، والاستمتاع بيومٍ من الأنشطة برفقة العائلة أو الأصدقاء.

كيف تجد تجاوب الناس مع هذه المنافسات الصعبة؟

كان التجاوب مع فعاليات مثل ديرتوبيا إيجابياً جداً، لا سيما في دبي. فهواة ممارسة رياضات التحمل يزدادون عدداً، والكثير منهم متحمس لمواجهة التحديات الصعبة، خاصة وأننا في بداية العام. يحب الناس فكرة اختبار حدود قدراتهم والانضمام إلى مجموعةٍ داعمة من المغامرين الذين يشاركونهم الأهداف ذاتها.

كيف تشجعون الأفراد عبر موقع "دوت الخليج" على المشاركة في هذه الفعالية؟

إذا كنتم مهتمون بالمشاركة، لا تفكروا كثيراً؛ وباردوا لتسجيل أسمائكم هنا https://my.raceresult.com/ 315695. فتجاوز حدود قدراتكم وأنتم محاطون بهواة مغامرات آخرين، هو الطريقة المثالية لتحقيق انطلاقةٍ قوية عام 2025!