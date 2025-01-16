حظك اليوم.. توقعات الابراج الجمعة 17-1-2025

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 يناير 2025 08:28 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الجمعة 17-1-2025

مهنياً: تتطور بنجاحاتك وتحقق مكاسب كبيرة ناقش بعض الأمور الخاصة والمستقبلية بيع او شراء او تسديد ديون ومستحقات في هذا اليوم الايجابي الذي يسهل لك الخطى أكثر ويفسح المجال أمامك للدخول في مشاريع جديدة ومهمة.

عاطفياً: كن مستعداً لمواجهة طلبات الشريك المتنوعة، وإن كان بعضها يدخل في إطار الشروط الخفيفة، أنت قادر على تلبيتها.

صحياً: حاول قدر الإمكان تناول الحليب الطبيعي والأجبان قليلة الدسم.

حظك اليوم برج الثور الجمعة 17-1-2025

مهنياً: لا تجعل اي شيء يحبطك ولا تستهتر بتاثيرات القمر والمريخ من الدلو فانت تشعر بمعنويات منخفضة في هذا اليوم الطويل الذي يحمل اعمالا كثيرة تصل الى حد الارهاق الجسدي ولا تؤجل امورك لذلك لا تعد بما لا تستطيع وانجز أعمالك بدقة واحذر الأخطاء كما ان تصرفات أحد الزملاء العشوائية قد تسيء إلى صورتك الحقيقية.

عاطفياً: تمتلك قدرة فائقة على الإقناع، ذلك من شأنه أن يساعدك في تبرير خطواتك المقبلة تجاه الشريك الذي تحبه كثيراً.

صحياً: لا تسلّم نفسك لأصحاب المدعين بالشأن الصحي، بل استشر أصحاب الاختصاص.

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 17-1-2025

مهنياً: تصل الى اهدافك بسهولة مدعوما من القمر والكواكب من الدلو فتشعر بصفاء العلاقات في هذا اليوم الرائع الذي يحمل تسويات وحلحلة واجواء مشعة فأنت غالبا ما يكون كلامك مفهوم وصراحتك واضحة تؤثر بالآخرين بطريقة مشوقة لذلك حاول أن تستغل علاقاتك الخاصة والعامة لتعزيز موقعك العملي، لكن من دون استغلال الآخرين.

عاطفياً: تشهد الفترة المقبلة بعض التذمّر من الشريك، والسبب تصرفاتك الأخيرة التي دفعته إلى القيام بردة فعل حاسمة .

صحياً: التنبّه إلى نوعية المكونات في بعض الأطعمة ضروري جداً.

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 17-1-2025

مهنياً: نتفاهم مع المحيط بشكل سلس في هذا اليوم الذي يحمل مفاجآت فتصل الى ما تريده على الصعيد المهني وتكون حريصا على سلامة اشغالك وتتصرف بذكاء ومهارة ما يجعلك تعالج قضية أو شراكة معينة، وتهتم أيضاً بشؤون عائلية ملحّة.

عاطفيا: اجوا عاطفية واعدة كما ان حبك للمغامرة يجعلك تباشر بحماسة علاقة جديدة معبّراً عن عواطفك الجياشة تجاه الشريك.

صحياً: تستمد من أعماق نفسك طاقة كبيرة وقدرة على مواجهة كل تحديات الحياة اليومية.

حظك اليوم برج الاسد الجمعة 17-1-2025

مهنياً: حاول ان تقلل من كلامك المتسرع ولا تطلق الأحكام المتسرعة وجود القمر الى جانب النريخ وبلوتون يجعلانك تثير كالبركان من فتشعر انك لا تتحمل ضغوطا اكثر مطلوب منك الصبر وأن لا تدخل في نقاشات غير مبرّرة وحاول أن تحل المشاكل بموضوعية ومنطق.

عاطفياً: تحدث أمور جميلة لك وربما تروق الآخرين فتحَب وتحِب بدورك، وتعيشك مغامرة جديدة تكون خاتمتها كما تشتهي.

صحياً: تعمد إلى ممارسة الرياضات التي تعنى بالتأمل مثل اليوغا أو السير في الطبيعة مبتعداً عن الرياضات العنيفة.

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 17-1-2025

مهنياً: يوم جيد جدا فأنت دائما تلاقي صيغة للتفاهم مع الآخرين وتمتلك سعبية كبيرة ما يجعلك توسع دائرة تحركاتك وترتبط بمواعيد تتعلق بالعمل مسارك المهني والمالي يسيران معك ومع ثقة بالنفس مرتفعة تتخلص من تراجع في المعنويات.

عاطفياً: علاقاتك العاطفية تنجح من دون تعقيدات وتكون لك حافزاً أو وثبة للنجاح وتحقيق ما تحلم به مع الشريك.

صحياً: تجد نفسك قادراً على التحكم في جسدك حتى إنك تعالج بنفسك بعض الأعراض المرضية التي تصيبك نتيجة عوامل خارجية.

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 17-1-2025

مهنياً: يوم مميز هوائي بامتياز مع وجود القمر في الدلو الذي يساعدك حتى تأخذ منحى جديد واثقا من خطواتك لتغير نحو الأفضل على صعيد القرارات الحاسمة الأعمال المهمة فانت مثابر تستنتج وتحلل وتصل الى ما تريد أن الوضع الجديد الذي يطرأ قد يعني انطلاقة جديدة ومميزة.

عاطفياً: عليك أن تتقبل النصائح من الشريك، فهو أكثر الأشخاص قرباً منك والوحيد القادر على مساعدتك في أصعب الظروف.

صحياً: هل تعتقد أنّ صحتك على خير ما يرام؟ لا يمكن التأكد من ذلك إلا بعد إجراء الفحوص الضرورية.

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 17-1-2025

مهنياً: الجو العام جيد جدا ومساعد جدا تحت تاثيرات الكواكب من الحوت لكن إنتبه لنفسك في هذا اليوم فقد تعاني من مشاكل تحت تاثيرات القمر المريخ وبلوتون من الدلو المعاكس لذلك ابتعد عن الشكوك ولا تبالغ بالاحكام على الآخرين اياك والافكار السلبية وإذا كنت تبحث عن أفضل الطرائق لتعزيز موقعك في العمل، فإنك لن تجد أمامك مجالات متعددة لتحقيق ذلك خاصة في هذا اليوم الطويل والتعب..

عاطفياً: حين تكون الثقة موجودة بفاعلية مع الشريك، فإن الخلافات تختفي ويسود الوئام وتصفو النيات وتستعاد الثقة.

صحياً: قد تضطر إلى ممارسة العمل أكثر من الدوام الرسمي، لكن هذا لا يمنعك من إيجاد الوقت لممارسة الرياضة.

حظك اليوم برج القوس الجمعة 17-1-2025

مهنياً: تكسر الحواجز وتنتصر بقضية تهمك وتنتفتح على المحيط المهني تطمح لتغير حياتك نحو الأفضل الاجواء حولك مؤيدة وتلاقي الدعم للانطلاق بأعمال جديدة فتدافع عن مشاريعك بذكاء وتنجح في إقناع الآخرين بآرائك، توحي بالثقة لبعض المسؤولين وتنتصر في النهاية.

عاطفياً: ترى الناس والأمور بمنظار جديد، وطبعك المرح وبشاشتك يبعدان العصبية عن الحوارات العاطفية.

صحياً: على الرغم من أنك معروف بحبك للأطباء فإنك لن تكون بحاجة إليهم هذا اليوم.

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 17-1-2025

مهنياً: سوم ايجابي يحمل قواسم مشتركة مع الآخرين يوم يدعم افكارك ومعتقداتك وامورك المالية تحت تاثير القمر من البيت الثاني بيت المال الامور المالية جيدة وطريقك واضحة مشرق متفائل وتتنقل من مكان الى آخر كذلك بحكمتك وموضوعيتك سوف يتكشف الغطاء عن بعض المناورات فأنت ما يميزك خبرتك وتجربتك في الحياة التي تدعمك وتدلك على الطريق الصحيح.

عاطفياً: تحاول بين الحين والآخر ملء حياتك بنشاطات اجتماعية لكسر الروتين الذي تعيشه، ولتجدّد نمط حياتك الذي بات يزعج الشريك بعض الشيء.

صحياً: انتبه للحوادث، أفكارك الجديدة تساعدك على تخطي كثير من المصاعب.

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 17-1-2025

مهنياً: يوم ايجابي للسفر لترتاح لترفه عن نفسكحاول ان توظف مهاراتك الدبلوماسية في كسب مزيد من الحلفاء فانت محلل ومفاوض ناجح تعبر عن نفسك بطريقة صحيحة مع ثقة بالنفس عالية واثق ايضا من قدراتك حلحلة للأمور العالقة حظوظ كثيرة وتحسن باعمالك المالية والمهنية كما تتمنى.

عاطفياً: إذا رغبت في الزواج أو الارتباط جدياً فهنيئاً لك شرط اختيار يوم يلي تاريخ ميلادك ولا يسبقه.

صحياً: تتمتع بالحيوية والنشاط ولا يخيفك المرض وترفض أن تلازم المنزل.

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 17-1-2025

مهنياً: متوتر عصبي وغير مرتاح تشعر انه لا احد يفهمك ويقدر ما تعمل حاول ان تشرح وجهة نظرك بهدوء بعيدا عن التسرع ولا تعاند إنتبه من تاثيرات القمر من الدلو الذي يجعلك تشعر بأنك لا تمسك بزمام الامور مشدود الأعصاب وعلى الأرجح قد تتعرض لمواجهة لا تحسد عليها حاول أن تتنازل قليلا كي تبعد عنك الفشل.

عاطفياً: لن تشكو برودة مشاعر الحبيب تجاهك أو عدم اكتراثه لتلبية مطالبك التي تبدو خفيفة وسهلة التحقيق.

صحياً: حيويتك ونشاطك يوقعانك أحياناً في توترات عصبية لن تؤثر فيك.