نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الرئاسة الفلسطينية: حماس توصلت لاتفاق "هزيل" ولم تحقق "طوفانًا للأقصى" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ‌‏قال مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، إن اتفاق وقف النار الحالي "هزيل"، زاعما أن حركة المقاومة الفلسطينية في غزة "حماس" لم تحقق أي "طوفان للأقصى"، وفق تصريحات أدلى بها لـ "العربية – الحدث".

‌‏وادّعى مستشار الرئيس عباس في تصريحات لقناة "العربية - الحدث"، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان يريد عملية 7 أكتوبر "طوفان الأقصى" التي شنتها حماس.

وكشفت القناة 12 العبرية، اليوم الأربعاء، أن الاتفاق بين حماس وإسرائيل ينص على الإفراج عن 3 أسرى إسرائيليين باليوم الأول و4 باليوم السابع و13 في اليوم الـ14.

وأشارت القناة العبرية، إلى أنه في اليوم الـ28 سيطلق سراح 3 أسرى إسرائيليين و3 في اليوم الـ35 والباقون في الأسبوع الأخير.

في مقابل ذلك، أوضحت القناة العبرية، أنه في المرحلة الأولى من الصفقة سيطلق سراح نحو 1000 معتقل فلسطيني، مؤكدة إنه لن يُطلق سراح أسرى النخبة من حماس في المرحلة الأولى من الصفقة.

وذكرت القناة العبرية، أنه المرحلة الأولى من الصفقة تتضمن زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة إلى 600 شاحنة يوميا، كما سينسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من محور نيتساريم في المرحلة الأولى من الاتفاق.

وأكدت القناة 12، أنه اعتبارا من اليوم الـ22 من بدء تنفيذ الاتفاق سيتمكن سكان غزة من العودة إلى شمال القطاع، موضحة أنه ستتشكل قوة تفتيش قطرية مصرية للسيارات فقط على المعبر إلى شمال قطاع غزة.

ولفتت القناة العبرية، أن المرحلة الثانية للصفقة تبدأ اعتبارا من اليوم 43 وتستمر 42 يوما.