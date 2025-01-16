امير الكويت يلتقي الملك تشارلز الثالث ويزور مقر مؤسسة الملك بمقاطعة آيرشاير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 يناير 2025 08:28 صباحاً - قام أمير دولة الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق له بزيارة ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الصديقة تشارلز الثالث في دمفريس هاوس بمقاطعة آيرشاير الأسكتلندية في المملكة المتحدة وذلك تلبية للدعوة الموجهة له.

وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية التي عكست عُمق العلاقات التاريخية والوطيدة الراسخة بين الكويت والمملكة المتحدة الصديقة والتأكيد على مواصلة العمل لتعزيز أُطر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في جميع الأصعدة والمجالات.

ومن جانبه عبّر الملك تشارلز الثالث، عن خالص شكره لأمير الكويت على تلبية الدعوة ما يعكس عمق العلاقات المتينة بين البلدين والشعبين الصديقين.

وزار الأمير والوفد الرسمي المرافق لسموه، مقر مؤسسة الملك في دمفريس هاوس بمقاطعة آيرشاير الأسكتلندية في المملكة المتحدة.

وقام بجولة في المرافق والمراكز التابعة لدمفريس هاوس، واطلع على الأنشطة والفعاليات التي يتضمنها هذا المركز التعليمي والثقافي.