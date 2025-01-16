وزير الخارجية والهجرة يلتقي مع مجموعة من الوزراء السودانيين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 يناير 2025 08:28 صباحاً - فى ختام زيارته لبورسودان، التقى د. بدر عيد العاطي وزير الخارجية والهجرة مساء الأربعاء ١٥ يناير ٢٠٢٥ فى لقاء جماعى مع وزراء الصحة، والنقل، والعدل، والمالية والتخطيط الإقتصادي السودانيين، وحضر اللقاء د. على يوسف الشريف وزير الخارجية السودانى.

ثمن الوزير عبد العاطى والسادة الوزراء السودانيون الراوبط التاريخية التى تجمع مصر والسودان وعلاقة الأخوة الوطيدة التى تجمع الشعبين الشقيقين، ودار نقاش حول سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والسودان في المجالات الفنية المختلفة، بما فى ذلك قطاعات الصحة والنقل والمواصلات والمالية والاقتصاد والعدل وبما يحقق المنفعة المتبادلة للشعبين الشقيقين. كما أعربوا عن تطلعهم لزيادة وتيرة تبادل الزيارات بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة لاستكشاف الإمكانيات والفرص الواعدة التى تتمتع بها كل من مصر والسودان.

أعرب الوزير عبد العاطى والسادة الوزراء السودانيون عن تطلعهم لانعقاد الملتقى الثانى لرجال الأعمال فى السودان خلال الفترة المقبلة، وذلك لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وبما يسهم فى تعزيز الترابط الاقتصادى وتشجيع التعاون بين القطاع الخاص بالبلدين.

كما تناول السيد وزير الخارجية مع السادة الوزراء السودانيين مسألة إعادة الإعمار فى السودان فى مرحلة ما بعد التوصل لوقف إطلاق النار فى البلاد، حيث استعرض الوزير عبد العاطى الإمكانيات المتميزة للشركات المصرية في العديد من المجالات والخبرة التى أصبحت تتمتع بها والمشروعات التنموية العديدة التى قامت بتدشينها في إفريقيا فى مجال البناء والتشييد والطاقة والزراعة والصناعات الدوائية والغذائية، مؤكداً على إمكانية أن يكون لهذه الشركات دور محورى في دعم السودان وتطلعاته التنموية.