كأس إسبانيا: برشلونة يتخطى بيتيس بسهولة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 16 يناير 2025 12:58 صباحاً - قسا برشلونة على ضيفه ريال بيتيس وغلبه بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في دور الـ 16 من مسابقة كأس ملك إسبانيا ليعبر إلى ربع نهائي المسابقة..

سجل أهداف برشلونة جافي (د 3) وجيوليس كوندي (د 27) ورافينيا (د 58) وفيران توريس (د 67) ولامين يامال (د 75).

وإلى الدور ذاته تأهل أتلتيكو مدريد بفوزه على مضيفه إلتشي 4-0 سجلها ألكسندر سورلوث (د 9 و29 من ضربة جزاء) ورودريغو ريكيلمي (د 62) وجوليان ألفاريز (د 76).