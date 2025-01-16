خطوة فريدة.. تعيين ناطقة باسم الرئاسة اللبنانية
في خطوة غير مسبوقة، عُيّنت الإعلامية نجاة شرف الدين، ناطقة باسم رئاسة الجمهورية اللبنانية، وهذا منصب مستحدث في عهد الرئيس جوزيف عون، وكان لافتاً اختيار إمرأة لكون أول مَن يشغله.
ونجاة شرف الدين، هي زوجة وزير المال الأسبق، غازي وزني، الذي اختاره رئيس مجلس النواب نبيه بري في حكومة حسان دياب. تخرجت في جامعة بيروت العربية، وبدأت مسيرتها المهنية في تلفزيون "المستقبل" الذي أسسه رئيس الحكومة الشهيد رفيق الحريري، وواصلت مسيرتها الإعلامية في إذاعة "صوت كل لبنان" حيث قدمت في السنوات الماضية برنامجاً سياسياً، وكانت لها برامج وظهورات ومقالات في صحف وتلفزيونات متعددة، مثل "التلفزيون العربي" وصحيفتَي "العربي الجديد"، و"السفير" المحتجبة.
وتم تداول معلومات عن أن الصحافي جان عزيز، الذي كان مستشاراً للرئيس السابق ميشال عون، سينضم إلى فريق الرئيس جوزيف عون، إضافة إلى المدير العام الأسبق لوزارة الإعلام محمد عبيد الذي لا تعتبر علاقته مثالية بالرئيس بري.
أما الإعلامي رفيق شلالا، فيستمر رئيساً لمكتب الإعلام منذ عهد الرئيس أمين الجميل لغاية الآن، باستثناء عهدَي الرئيسين إلياس الهراوي وميشال سليمان.
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