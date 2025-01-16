الرياضة

عاجل.. تفاصيل انتقال مصطفى العش للأهلي وشرط زد الوحيد

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، طلبات نادي زد لبيع مصطفى العش مدافع الفريق للنادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "نادي زد حتى الآن لم يعطي الأهلي موافقة نهائية لرحيل العش للأحمر وذلك بسبب المقابل المادي".

وأضاف:" نادي زد يرغب في الحصول على 50 مليون "كاش" أو الحصول على 30 مليون جنيه بجانب إعارة 2 لاعيبه من الأهلي باختيار نادي زد ومدربه مجدي عبد العاطي".

واختتم:" لا توجد صعوبة في المفاوضات بين الطرفين وحسب ما علمنا إن الصفقة سيتم حسمها خلال 48 ساعة وسيتم الإعلان عنها مباشرًة من جانب النادي الأهلي".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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