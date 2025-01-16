نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تفاصيل انتقال مصطفى العش للأهلي وشرط زد الوحيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، طلبات نادي زد لبيع مصطفى العش مدافع الفريق للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "نادي زد حتى الآن لم يعطي الأهلي موافقة نهائية لرحيل العش للأحمر وذلك بسبب المقابل المادي".

وأضاف:" نادي زد يرغب في الحصول على 50 مليون "كاش" أو الحصول على 30 مليون جنيه بجانب إعارة 2 لاعيبه من الأهلي باختيار نادي زد ومدربه مجدي عبد العاطي".

واختتم:" لا توجد صعوبة في المفاوضات بين الطرفين وحسب ما علمنا إن الصفقة سيتم حسمها خلال 48 ساعة وسيتم الإعلان عنها مباشرًة من جانب النادي الأهلي".