كأس إسبانيا: ريال مدريد يلاقي سيلتافيغو

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 16 يناير 2025 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الخميس، مباريات دور الـ 16، حيث يلعب أتلتيك بلباو مع أوساسونا الساعة 21:30، وريال سوسيداد مع رايو فاليكانو بنفس التوقيت، وريال مدريد مع سيلتافيغو الساعة 23:30.

النتائج المسجلة في دور الـ 16

ألميريا × ليجانيس 2-3

بونتيفيدرا × خيتافي 0-1

برشلونة × ريال بيتيس 5-1

إلتشي × أتلتيكو مدريد 0-4

أورينسي × فالنسيا 0-2