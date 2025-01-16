نشكركم على متابعتكم خبر كأس إسبانيا: ريال مدريد يلاقي سيلتافيغو على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 16 يناير 2025 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تستكمل اليوم، الخميس، مباريات دور الـ 16، حيث يلعب أتلتيك بلباو مع أوساسونا الساعة 21:30، وريال سوسيداد مع رايو فاليكانو بنفس التوقيت، وريال مدريد مع سيلتافيغو الساعة 23:30.
النتائج المسجلة في دور الـ 16
ألميريا × ليجانيس 2-3
بونتيفيدرا × خيتافي 0-1
برشلونة × ريال بيتيس 5-1
إلتشي × أتلتيكو مدريد 0-4
أورينسي × فالنسيا 0-2