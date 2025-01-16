الدوري المصري (8): الزمالك يستقبل حرس الحدود

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 16 يناير 2025 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُختتم اليوم، الخميس، مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري بكرة القدم، حيث يلعب الزمالك مع حرس الحدود الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، والمصري البورسعيدي مع فاركو الساعة 20:00.

النتائج المسجلة في الجولة (8)

سموحة × مودرن سبورت 1-0

الاتحاد السكندري × زد أف سي 0-1

البنك الأهلي × الإسماعيلي 1-0

طلائع الجيش × سيراميكا 0-1

بتروجيت × إنبي 0-0

بيراميدز × غزل المحلة 3-0

الأهلي × الجونة 2-0

ترتيب فرق المقدمة

1- الأهلي: 18 نقطة

2- بيراميدز: 17 نقطة

3- سيراميكا: 15 نقطة

4- الزمالك: 14 نقطة

5- زد أف سي: 13 نقطة