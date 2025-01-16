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الدوري المصري (8): الزمالك يستقبل حرس الحدود

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 16 يناير 2025 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُختتم اليوم، الخميس، مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري بكرة القدم، حيث يلعب الزمالك مع حرس الحدود الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، والمصري البورسعيدي مع فاركو الساعة 20:00.

النتائج المسجلة في الجولة (8)
سموحة × مودرن سبورت 1-0
الاتحاد السكندري × زد أف سي 0-1
البنك × الإسماعيلي 1-0
طلائع الجيش × سيراميكا 0-1
بتروجيت × إنبي 0-0
بيراميدز × غزل المحلة 3-0
الأهلي × الجونة 2-0

ترتيب فرق المقدمة
1- الأهلي: 18 نقطة
2- بيراميدز: 17 نقطة
3- سيراميكا: 15 نقطة
4- الزمالك: 14 نقطة
5- زد أف سي: 13 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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