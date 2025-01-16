نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - مصادر: إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة من مدنيين وجنود أحياء وجثامين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت مصادر مطلعة لقناة القاهرة الإخبارية، "اتفاق وقف إطلاق النار يهدف إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة من مدنيين وجنود سواء كانوا على قيد الحياة أم غير ذلك".

وشددت المصادر على أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يتضمن تبادل المحتجزين والأسرى بين الجانبين وعودة الهدوء المستدام.

وكشفت القاهرة الإخبارية أن "مصر وقطر والولايات المتحدة هي من ستقوم بضمان تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار في قطاع غزة".