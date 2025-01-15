الدوري الألماني: بايرن يسحق هوفنهايم 5-0

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 11:59 مساءً - سحق بايرن ميونيخ ضيفه هوفنهايم 5-0 في الجولة السابعة عشرة من الدوري الألماني بكرة القدم، معززاً صدارته لترتيب فرق البوندسليجا.

سجل خماسية بايرن ميونيخ ليروي ساني (د 7 و49) ورافائيل جوريرو (د 12) وهاري كين من ضربة جزاء (د 26) وسيرج جنابري (د 66).

وفي بقية نتائج المباريات التي جرت الأربعاء، فاز شتوتغارت على لايبزيج 2-1، وبوخوم على سانت باولي 1-0، وتعادل فيردبريمن مع هايدنهايم 3-3، وخسر يونيون برلين أمام أوجسبورغ 0-2،