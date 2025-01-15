خيرية رأس الخيمة تُسلم منازل جديدة لـ 15 أُسرة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 10:00 مساءً - سلمت مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية، منازل جديدة ل 15 أسرة مواطنة، من أهالي الإمارة، قدمها رجل الأعمال الإماراتي حسين خانصاحب، وتتكون كل «فيلا» من 3 غرف نوم وصالة ومطبخ وغرفة للعاملة المساعدة، بهدف تعزيز الاستقرار الأسري للمواطنين.

وحصلت مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية على موافقة دائرة بلدية رأس الخيمة على تخصيص وتسجيل ال 15 فيلا باسم المؤسسة، من إجمالي الفلل، التي تبرع بها رجل الأعمال الإماراتي حسين خانصاحب.

وثمن عبد العزيز عبد الله الزعابي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية، المكرمة، التي قدمها رجل الأعمال حسين خانصاحب، والتي تجسد أبهى صور التكافل في المجتمع الإماراتي، وتعكس حرص أبناء الوطن على دعم مؤسسات العمل الخيري، لأداء واجبها الإنساني تجاه المجتمع، ما يسهم في تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية، ودعم قدراتها على مساعدة الأسر المتعففة ذات الدخل المحدود.

وأشاد الزعابي بجهود وتعاون دائرة بلدية رأس الخيمة في تسجيل الفلل باسم مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية، ما يسهل عملية تسليمها للعائلات المواطنة، المستحقة لها، مُعرباً عن شكره وتقديره ل«بنك دبي الإسلامي»، في ظل دعمه الكبير والمتواصل للمؤسسة وللمشاريع الخيرية والبرامج الإنسانية، التي تنفذها.

وأشار إلى أن اختيار المؤسسة وقع على 15 أسرة مواطنة، ذات دخل محدود، هي الأكثر استحقاقاً للمساكن الجديدة، للاستفادة منها، نظراً لعدم قدرة أربابها على توفير مسكن خاص لها، لافتاً إلى أن مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية تكفلت بسداد رسوم توصيل التيار الكهربائي لجميع الفلل، وتوفير 90 جهاز تكييف وتركيبها داخلها، في ظل استمرار دعم بنك دبي الإسلامي وتبرعات المحسنين وأهل الخير، وبتأثيثها بالكامل، بتكلفة إجمالية وصلت إلى 625 ألف درهم.