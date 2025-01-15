المصريين الأحرار: وقف إطلاق النار إنجاز للمبادرة المصرية الداعمة للسلام

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 يناير 2025 10:34 مساءً - أعرب حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، عن بالغ تقديره للجهود المستمرة التي تبذلها جمهورية مصر العربية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل إحلال السلام واستقرار المنطقة.

وأكد الحزب أن مصر، بقيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تظل القوة المحورية التي تمثل الركيزة الأساسية في الدفاع عن القضايا العربية، ولا سيما القضية الفلسطينية، من خلال جهودها المتواصلة لتحقيق السلام ووقف التصعيد في النزاعات الإقليمية، بما يضمن استقرار المنطقة وحفظ أرواح الأبرياء.

وثمن الحزب بشكل خاص نجاح الجهود المصرية في التوسط لإنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة، والتي استمرت لأكثر من عام ونصف، مخلفة مئات الآلاف من الشهداء والجرحى، ويُعد التوصل أخيرًا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة حماس وسلطات الاحتلال الإسرائيلي إنجازًا تاريخيًا، وهو ثمرة للمبادرة المصرية المدعومة بالوساطة القطرية والأمريكية.

وأوضح حزب المصريين الأحرار، أن الاتفاق المتوقع دخوله حيز التنفيذ في أقرب وقت يتضمن تبادل الأسرى والمحتجزين بين الجانبين، مما يفتح المجال أمام فرص جديدة لتحقيق الاستقرار والسلام المستدام في المنطقة.

كما عبر الحزب عن فخره واعتزازه بما تحقق من نتائج إيجابية، والتي تعتبر تجسيدًا للقيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أثبت للعالم أن مصر هي الدولة التي تضع مصلحة الشعوب في مقدمة أولوياتها، وتظل دائمًا صاحبة المبادرة في مساعي السلام، ملتزمة بدور الوساطة البنَّاءة التي تسهم في التوصل لحلول سلمية.

وفي الختام، يوجه حزب المصريين الأحرار تحية تقدير واعتزاز للرئيس عبد الفتاح السيسي على دوره الاستراتيجي في تعزيز مكانة مصر على الساحتين العربية والدولية، مؤكدًا أن هذه الجهود هي دليل جديد على التزام مصر الثابت بالقيم الإنسانية العادلة لتحقيق الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط.