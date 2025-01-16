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نائب محافظ الجيزة يتابع تنفيذ الخطة الاستثمارية بمركز أوسيم

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أحمد جودة - القاهرة - أجرى ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة ميدانية موسعة بمركز أوسيم ويرافقه النائب طارق الطويل عضو مجلس النواب، وذلك في اطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

حيث تفقد نائب محافظ الجيزة، الوحدة المحلية لقرية الكوم الأحمر للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها ومتابعة الحالة العامة للنظافة والاشغالات، مشددا بأستمرار رفع مستوي النظافة.

والتقى نائب محافظ الجيزة، بعدد من الاهالي لمناقشة أهم المشاكل والاحتياجات الخاصة بنطاق المركز.

كما تفقد نائب محافظ الجيزة، الوحدة الصحية بقرية الكوم الأحمر لمتابعة أنتظام العمل بالوحدة الصحية والأطمئنان على الخدمات المقدمة للمرضى المترددين من أهالي القرية.

كما تابع نائب محافظ الجيزة، ميدانيا أعمال الخطة الاستثمارية بتركيب بلاط الأنترلوك لعدد ٥٦ شارع بمتفرعات شارع الشون وشارع الترشيح بنطاق مدينة أوسيم مشددا برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

وأختتم نائب محافظ الجيزة، جولته الميدانية بتفقد المركز التكنولوجي بمجلس مدينة أوسيم لمتابعه نسب انجاز ملف التصالح على مخالفات البناء، ووجه بتقديم كافة التسهيلات والعمل على تذليل أي معوقات تواجه المواطنين للتصالح في مخالفات البناء.

رافق نائب محافظ الجيزة، خلال الزيارة فرج عبد العاطي رئيس مركز أوسيم وهشام عطية مدير الأبنية التعليمية الجيزة ومدير عام الإدارة الصحية بأوسيم ومسئولي مديرية الطرق ومديرية الزراعية بالجيزة والصرف المغطي وشركة مياه الجيزة والشركة المنفذة للأعمال.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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