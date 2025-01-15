جارديم: ابتعدنا عن المنافسة بعد الخسارة أمام عجمان

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 07:58 مساءً - علق ليوناردو جارديم، مدرب العين، على خسارة فريقه أمام عجمان، بنتيجة 4-2، مساء اليوم، ضمن الجولة 12 من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين.

وقال جارديم في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “بعض اللاعبين لم يحترموا نادي العين كأداء في مباراة اليوم ضد عجمان”.

وأضاف: “لاعبو الفريق انشغلوا بالحديث مع حكم المباراة بعد حالة الطرد بدلاً من التركيز على تحقيق الفوز والعودة في النتيجة بالمواجهة”.

وأتم: “نحن ابتعدنا عن المنافسة بهذا الشكل بعد الخسارة الكبيرة أمام عجمان، لا يليق بنادي العين أن يكون في هذا المركز بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإماراتي”.

وبهذه النتيجة، بقي فريق العين في المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 19 نقطة.