بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 07:58 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي ريال مدريد يستهدف التعاقد مع عدة لاعبين من أندية الدوري الإسباني، خلال الفترة المقبلة.

وقالت شبكة “ريليفو” الإسبانية: “ريال مدريد يفتح الباب أمام لاعبي الليجا والدرجة الاولى والثانية الذين يمكنهم تعزيز الكاستيا ولما لا الفريق الاول مستقبلاً”.

وأضافت الشبكة: “النادي لايريد تفويت أي فرصة محتملة في السوق لذلك قاموا بتوجيه بعض الكشافين، الذي وضعوا قائمة من عدة لاعبين ومن بينهم لاعب خط الوسط رودريغو ميندوزا من إلتشي”.

وتضم القائمة أيضاً كلاً من: ‏أرون مارتين (تنيريفي)، ‏سلافي (فياريال B)، ‏أرنو (بلد الوليد)، ‏ريسكو (خيتافي)، ‏هوغو سوتيلو (سيلتا فيجو)، ‏فرانشو (ريال سرقسطة)، ‏بابلو توري (راسينج).