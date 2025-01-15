أوبك ترفع تقديراتها لنمو الاقتصاد العالمي في 2025

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 يناير 2025 08:15 مساءً - سي ان بي سي _ رفعت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” تقديراتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1% في عام 2025.

وتتوقع المنظمة نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% في 2026.

وثبتت أوبك في تقريرها الشهري الصادر اليوم الأربعاء، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط عند 1.4 مليون برميل يومياً في عام 2025.

وتتوقع المنظمة نمو الطلب العالمي على النفط بنحو 1.4 مليون برميل في 2026.

وعلى صعيد الإمدادات، ثبتت أوبك توقعاتها لنمو الإمدادات من خارج دول إعلان التعاون عند 1.1 مليون برميل يومياً في عام 2025، مع توقعات مماثلة لعام 2026.

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وفيما يتعلق بالطلب على نفط دول إعلان التعاون، خفضت المنظمة توقعاتها إلى 42.5 مليون برميل يومياً في عام 2025، على أن يرتفع الطلب إلى 42.7 مليون برميل يومياً في عام 2026.

بالنسبة للإنتاج، شهد إنتاج المنظمة من النفط زيادة قدرها 26 ألف برميل يومياً ليصل إلى 26.741 مليون برميل يومياً في ديسمبر 2024.

في المقابل، تراجع إنتاج الدول خارج المنظمة والمشاركة في إعلان التعاون بمقدار 40 ألف برميل يومياً ليصل إلى 13.9 مليون برميل يومياً. بينما انخفض إنتاج دول إعلان التعاون بمقدار 14 ألف برميل يومياً ليصل إلى 40.654 مليون برميل يومياً في ديسمبر.