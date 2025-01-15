نعرض لكم الان تفاصيل خبر بولاريس باركس تتلقى 30 طلبا لشراء أراض لمصانع في أكتوبر… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 يناير 2025 01:13 مساءً - العربية نت _ قال باسل شعيرة مدير عام شركة بولاريس باركس للتطوير الصناعي، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اعتمدت قبل أيام، المخطط العام لقطعة أرض تابعة للشركة بمساحة 1.3 مليون متر مربع في مدينة 6 أكتوبر الجديدة، غرب القاهرة، لإقامة منطقة صناعية وخدمية متكاملة بنظام المطور الصناعي.

بدء تطوير المنطقة الصناعية بشكل فعلي مطلع الربع الثاني من 2025

وأوضح شعيرة لـ”العربية Business”، أن “بولاريس” تعمل حاليا على إنهاء التصميمات النهائية للمنطقة الصناعية واعتمادها من الجهات الحكومية، تمهيدا لبدء تطوير المنطقة بشكل فعلي مطلع الربع الثاني من العام الحالي.

وأضاف أن الشركة تستهدف بيع ما يتراوح بين 600 و700 ألف متر مربع أراض بالمنطقة الصناعية الجديدة للمستثمرين الصناعيين المصريين والأجانب خلال عامي 2025 و2026، بقيمة تتراوح بين 2 و2.5 مليار جنيه.

“منذ تخصيص أرض المنطقة الصناعية في سبتمبر 2024 تلقينا نحو 30 طلبا استثماريا لتنفيذ مشروعات جديدة بقطاعات الأغذية والصناعات الهندسية والمخازن، ونتطلع لتحويل الطلبات إلى تعاقدات فعلية، خاصة بعد اعتماد المخطط العام للمنطقة”، بحسب شعيرة.

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وقدّر مدير عام “بولاريس” مساحات الأراضي المطلوبة في المنطقة الصناعية الجديدة حتى الآن بما يتراوح بين 150 و200 ألف متر مربع، وهي مساحة تعادل بين 15 و20% من المساحات الصافية للمنطقة الصناعية.

200 مليون دولار قيمة استثمارات المشروعات التي قدمت طلبات تخصيص أراض حتى الآن

“تتجاوز استثمارات المشروعات التي قدمت طلبات حتى الآن 200 مليون دولار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى مليار دولار بنهاية تخصيص كامل أراض المرحلة الأولى”، وفقًا لشعيرة.

الشركة ترصد نحو مليار جنيه لتطوير المرحلة الأولى من المنطقة

وأشار إلى أن الشركة رصدت نحو مليار جنيه لتطوير المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية المستهدف تنفيذها بشكل كامل بحلول النصف الأول من 2027.

وفي سبتمبر الماضي، وقعت شركة بولاريس الدولية للمناطق الصناعية، مع نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة المصري كامل الوزير، عقد تخصيص قطعة أرض على مساحة 1.3 مليون متر مربع بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، لإقامة منطقة صناعية بنظام المطور الصناعي.

وبجانب العقد الذي تم توقيعه على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتركيا، أبرمت الشركة أيضًا مذكرة تفاهم لتطوير منطقة صناعية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال شعيرة لـ”العربية Business” عقب توقيع العقد في سبتمبر الماضي، إن المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، ستنفذ على مرحلتين بإجمالي مساحة 2.6 مليون متر مربع وباستثمارات إجمالية تقدر بنحو 4.5 مليار جنيه.

وأشار إلى اعتزام الشركة تطوير منطقة صناعية وخدمية متكاملة على مساحة تتجاوز مليوني متر مربع في العاصمة الإدارية، باستثمارات تصل إلى 6 مليارات جنيه.

تأسست بولاريس باركس للتطوير الصناعي في مصر عام 2007، بشراكة مصرية (مجموعة سياك القابضة)، وتركية (بولاريس)، وإنجليزية (ممفيس كابيتال)، وسعودية (مجموعة الزامل)، ولديها ثلاث مناطق صناعية في مصر بمدينتي 6 أكتوبر والسادات بمساحات إجمالية تبلغ 4.5 مليون متر مربع.