نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير العمل: 6 مراكز تدريب جديدة تدخل منظومة الفحص المهني مع… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 يناير 2025 09:15 صباحاً - وجه وزير العمل محمد جبران اليوم الثلاثاء، بتسخير كافة إمكانيات الوزارة من أجل تحقيق أعلى مستوى من النجاح لاتفاقية الفحص المهني الموقعة مع المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى تخصيص 6 مراكز تدريب جديدة للدخول في منظومة الاتفاقية.

وقال الوزير، إنه جاري الربط الإلكتروني بين تلك المركز لتقوم بدورها كمقرات لعمليات الاختبارات بالتعاون مع الجانب السعودي،كما مؤكدا على وجود مقترح بالاستفادة من هذه المنظومة في اختبارات الفحص المهني للعمالة الموسمية للحج للعام 2026.

وبحسب بيان عقد جبران اجتماعًا بمقر الوزارة، عن طريق الفيديو كونفرانس مع قيادات شركة تكامل السعودية التي تمثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، بحضور د.منصور وهبي الرئيس التنفيذي لشركة ” أبدأ ADU” للتطوير والتدريب، الذراع التدريبي لمبادرة ” ابدأ “، وذلك للتباحث بشأن المتابعة والتوسع في تنفيذ اتفاقية الفحص المهني مع السعودية، وإزالة كافة العقبات أمام عملية التنفيذ.

ووبحث المجتمعون سرعة التوسع في ضم عددًا من مراكز تدريب مهني تابعة للوزارة لإجراء الفحص المهني بها، وكذلك دراسة التوسع بإضافة مهن جديدة ليتم الاختبارات عليها.

وأثنى وزير العمل على التعاون المُثمر مع الجانب السعودي في مجال تنقل الأيدي العاملة، مؤكداً أن الاتفاقية تساعد على التأكد من جودة العامل الماهر والمُدرب، الراغب للعمل في المملكة.

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ونوه أن الوزارة تحرص على تأهيل عمالة مصرية لسوق العمل الخارجي بما يليق بسمعة العامل المصري وكفاءته ومهارته، كما تقوم بتوعية العامل قبل سفره، بحقوقه وواجباته..

وأشاد جبران بدخول شركة “إبدأ” مع الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني لما تمتلكه من خبرات متميزة في هذا المجال.

وأكد الجانب السعودي حرصهم على توفير المزيد من فرص العمل للعمالة المصرية لما تتميز به من الكفاءة والمهارة في العمال، مما يزيد الطلب عليها بسوق العمل السعودي.

واستعرضا الجانبان خلال اللقاء عرضًا عن مراكز التدريب المهني المعتمدة والجاري اعتمادها لضمها للمنظومة.

حضر اللقاء، رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وإبراهيم علي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، ووائل عبد الصبور مدير عام شئون مراكز التدريب المهني.