نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الغاز في أوروبا تقفز 7% بعد هجوم أوكراني مزعوم على خط… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 يناير 2025 09:15 صباحاً - سي ان بي سي _ ذكرت تقارير أن طائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت القسم الروسي من خط أنابيب الغاز الوحيد المتبقي الذي يغذي الاتحاد الأوروبي بالغاز الروسي، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بأكثر من 7%.

يُعد خط أنابيب «تورك ستريم» الذي يمر عبر تركيا يمد دول وسط أوروبا والبلقان، وخاصة المجر، التي تُعتبر الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي حافظت على عقود كبيرة لاستيراد الغاز الروسي بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، المسار الوحيد المتبقي لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، وذلك بعد توقف تدفقات الغاز عبر أوكرانيا قبل أسبوعين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية أمس أن أوكرانيا حاولت يوم السبت مهاجمة محطة ضغط الغاز في منطقة كراسنودار جنوب غرب روسيا، والتي تغذي خط الأنابيب، باستخدام تسع طائرات مسيّرة. وذكرت الوزارة أنه تم اعتراض جميع الطائرات وتدميرها، بحسب صحيفة فايننشال تايمز.

من جانبها، لم تُعلق أوكرانيا على الحادثة ولم تؤكد وقوعها.ودفع الإعلان أسعار الغاز إلى الارتفاع بنسبة 7.2% نهاية تعاملات أمس. وحدثت الزيادة على الرغم من استمرار المحطة في إمداد خط أنابيب ترك ستريم بالغاز بشكل طبيعي، وفقاً للوزارة الروسية.

يأتي هذا الاضطراب في وقت حساس لأسواق الطاقة في أوروبا، حيث تقدم بروكسل مبادرات للإدارة الأمريكية القادمة لزيادة مشتريات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، جزئياً من أجل استرضاء دونالد ترامب وتجنب التعريفات التجارية التي هدد بها.

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وبحسب بيسكوف، ينظر الكرملين إلى الولايات المتحدة باعتبارها المستفيد الرئيسي من المزيد من خفض تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا، زاعماً أنها “زادت إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بأسعار مبالغ فيها”.

حدت موسكو من إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي بعد غزوها الكامل لأوكرانيا في عام 2022، مما تسبب في ارتفاع الأسعار ودفع الكتلة إلى فطام نفسها عن الإمدادات.

المجر هي آخر معقل رئيسي للاتحاد الأوروبي للغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب.

وكتب وزير خارجية المجر بيتر سيارتو على فيسبوك أن “أي عمل يهدد إمدادات الطاقة لدينا يجب أن يُنظر إليه على أنه هجوم على السيادة”.

على عكس هدف الكتلة بعدم استيراد الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027، فإن بودابست لديها عقد طويل الأجل يعود تاريخه إلى عام 2021 لـ 4.5 مليار متر مكعب من الغاز الروسي سنوياً، والذي أعلن سيارتو في أكتوبر تشرين الأول أنه سيزيده بأكثر من 2 مليار متر مكعب.