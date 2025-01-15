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أحمد جودة - القاهرة -

أظهرت معدلات أعمار لاعبي الفرق المشاركة في بطولة السوبر الإماراتي القطري لموسم 2025، تنوعًا لافتًا يعكس مزيجًا متناغمًا من الخبرة والشباب، حيث يبرز هذا التنوع قيمة هذه الفرق التي تستعد لخوض النسخة الثانية من هذا الحدث الرياضي المهم.

الوحدة الأكثر شبابًا وقطر الأعلى خبرة.. إليك معدل أعمار "السوبر الإماراتي القطري"

وتتضمن البطولة إقامة 4 مواجهات قوية تجمع بين فرق إماراتية وقطرية، وفي المباراة الأولى، التي تقام غدًا الخميس، يلتقي الريان بفريق شباب الأهلي في الدوحة على لقب "درع التحدي"، أما المباراة الثانية، فتجمع النصر بنادي قطر يوم الجمعة 17 يناير (كانون الثاني) في دبي، على لقب "كأس السوبر”.

ويستضيف السد فريق الوصل يوم السبت 18 يناير في الدوحة على "درع السوبر"، فيما تختتم البطولة بمباراة فريقي الوحدة مع الوكرة يوم الأحد 19 يناير في أبوظبي على لقب "كأس التحدي".

وبحسب بيانات موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في إحصائيات اللاعبين، تتراوح متوسط أعمار الفرق الثمانية المشاركة في البطولة بين 24.9 سنة إلى 28 سنة، حيث يبرز هذا التفاوت توازنًا بين الخبرة والشباب لدى الفرق المشاركة.

وجاء لاعبو نادي قطر القطري، كأعلى متوسط عمر بين الفرق المشاركة بواقع 28 سنة، ويليه السد بمتوسط 27.9 سنة، ثم الريان بمتوسط 27.8 سنة، بينما سجل الوكرة أقل متوسط أعمار بين الفرق القطرية بواقع 27.1 سنة، بما يعكس توجه الأندية القطرية للاعتماد على عناصر الخبرة بصورة أكبر.

وعلى الجانب الآخر، جاء متوسط أعمار لاعبي الفرق الإماراتية أقل من نظرائهم في الفرق القطرية بصفة عامة، حيث سجل لاعبو الوصل متوسط عمر 27.6 سنة، والنصر 26.5 سنة، بينما بلغ متوسط أعمار لاعبي شباب الأهلي 26.1 سنة، وكان لاعبو نادي الوحدة هم الأقل متوسط أعمار بين جميع فرق السوبر بمعدل 24.9 سنة.