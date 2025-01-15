نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الشباب والرياض في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب نظيره فريق الرياض اليوم الأربعاء الموافق 15 يناير الحالي في لقاء هام بينهم بستاد الشباب ضمن منافسات الجولة 15 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الشباب والرياض

وتنطلق صافرة بداية مباراة الشباب والرياض مساء اليوم في تمام الساعة 5:05 بتوقيت القاهرة والساعة 6:05 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 7:05 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب والرياض

تردد SSC



القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.