عاجل - وزير التعليم: نظام البكالوريا الجديد بديل الثانوية العامة مطابق لنظام "ig وib ومدارس النيل"

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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نظام البكالوريا الجديد بديل الثانوية العامة مطابق لنظام ig وib ومدارس النيل المعتمدة من كامبريدج وهو مطابق لكل أنظمة التعليم المتبعة بكل دول العالم.

واضاف وزير التعليم خلال المؤتمر الصحفي، أن مواد التخصص وفق ميول الطالب، موضحا أن قرار إلغاء اللغة الأجنبية الثانية بهيكلة الثانوية الصيف الماضي، ولكن بالنظام الجديد يتم تدريسها لمن يرغب في دراسة اللغات وليست متاحة لطلاب العلوم.

وأوضح أن قرارات اعتبار مواد خارج المجموع يرجع لعامل الوقت مثل البرمجة أو اللغة الثانية لبعض التخصصات.

وأوضح أن الصف الأول الثانوي يضم كورس منفصل مثل الجغرافيا وعلم النفس.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك 4 مواد رئيسية إلزامية وهي اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتربية الدينية والتاريخ ثم يتخصص الطلاب باختيار 3 مواد أخري بإجمالى7 مواد فى الصفين الثانى والثالث الثانوى العام.

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن تنسيق البكالوريا المصرية سيكون بالدرجات الأعلى للطالب فى الفرص الامتحانية المختلفة وسيكون التصحيح إلكترونيا فى المواد مثل التربية الدينية، موضحا أن صلاحية شهادة البكالوريا المصرية للطالب ستكون صالحة لمدة 4 سنوات بعد تخرجه.