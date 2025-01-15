إزالة العلكة عن الملابس بخطوتين فقط

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 12:56 مساءً - طريقة فعالة لإزالة العلكة من الأقمشة بسهولة

العثور على علكة ملتصقة بملابسك يمكن أن يكون تجربة محبطة للغاية. قد يبدو الأمر وكأنه تحدٍ صعب، لكن لحسن الحظ، هناك طرق بسيطة وفعّالة يمكنك اتباعها لإزالتها بسهولة. في هذا المنشور، سنشرح لك كيفية القيام بذلك بخطوتين بسيطتين فقط، باستخدام مواد متوفرة في معظم المنازل.

الخطوة الأولى: تجميد العلكة

واحدة من الطرق الأكثر فعالية لإزالة العلكة هي استخدام البرودة. إليك كيف يمكنك القيام بذلك:

ضع الملابس المتأثرة في كيس بلاستيكي محكم الإغلاق.

ضع الكيس في الفريزر لمدة ساعتين على الأقل، أو حتى تصبح العلكة صلبة تمامًا.

بمجرد أن يتم تجميد العلكة، ستصبح هشة ويمكن إزالتها بسهولة باستخدام أدوات بسيطة.

الخطوة الثانية: إزالة العلكة

بعد تجميد العلكة، حان الوقت لإزالتها فعليًا من الملابس. يمكنك اتباع هذه الخطوات:

أخرج الملابس من الكيس البلاستيكي بعد التجميد.

باستخدام سكين غير حاد أو طرف بطاقة ائتمان قديمة، قم بكشط العلكة برفق. احرص على القيام بذلك بلطف لتجنب إتلاف النسيج.

بفضل التجميد، ستجد أن العلكة تتفتت بسهولة عن القماش.

نصائح إضافية

إذا وجدت بقايا طفيفة من العلكة ملتصقة على القماش بعد الكشط، يمكنك استخدام إحدى الطرق التالية لإزالتها بشكل نهائي:

استخدم القليل من الكحول المطبخي لفرك البقايا برفق، ثم اغسل الملابس كالمعتاد.

يمكنك أيضًا تجربة وضع كمية صغيرة من الزيت النباتي على العلكة المتبقية وفركها بلطف.

باتباع هذه الخطوات، يمكنك التأكد من إزالة العلكة بشكل كامل من ملابسك دون إتلاف الأنسجة. جربيها وشاركينا تجربتك!