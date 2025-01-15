أردوغان: على جميع الدول رفع أياديها عن سوريا

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، إنه يجب على جميع الدول “رفع أياديها” عن سوريا، مؤكدًا أن تركيا قادرة على القضاء على جميع المنظمات الإرهابية.

وأوضح أردوغان قائلاً: “يجب على الجميع أن يرفعوا أيديهم عن المنطقة، ونحن قادرون بالتعاون مع إخواننا السوريين على سحق داعش، وواي بي جي، وغيرها من التنظيمات الإرهابية في وقت قصير”.

وأشار إلى أن “من غير المقبول أن نُنظر إلى دولة جارة (سوريا) بمنظور غربي، خاصة أن لدينا علاقات أخوية تمتد لقرون مع سوريا، بالإضافة إلى حدود بطول 911 كيلومترًا”.

وفي كلمة ألقاها في البرلمان، حث الرئيس التركي جميع الدول على الابتعاد عن التدخل في الشأن السوري، مؤكدًا أن تركيا قادرة على سحق جميع التنظيمات الإرهابية في المنطقة. وأضاف أن مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية يشكلون التحدي الأكبر في سوريا بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد، وأن الجماعة لن تتمكن من الإفلات من مصيرها المحتوم ما لم تترك السلاح.