الأردن: تطورات جديدة في قضية “اللحوم الفاسدة”

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 07:00 مساءً - تتواصل التطورات في قضية اللحوم الفاسدة التي انفجرت بالأردن، حيث أعلن الدكتور نزار مهيدات، مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، أن اللحوم المنتهية الصلاحية التي تم ضبطها يوم الثلاثاء، كان سعر الكيلوغرام الواحد منها حوالي 30 دينارًا.

وأوضح مهيدات أن هناك شركة كبرى متورطة في هذه القضية، وتم إحالة عدد من الأشخاص إلى النائب العام للتحقيق في ملابسات الواقعة. وأشار إلى أن عملية ضبط اللحوم جاءت بناءً على معلومات أمنية تم الحصول عليها قبل أسبوعين.

وقد نفذت فرق الاستجابة السريعة التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، والإدارة الملكية لحماية البيئة، ودائرة المخابرات العامة، مداهمات أسفرت عن ضبط حوالي 25 ألف كيلوغرام من اللحوم المنتهية الصلاحية، حيث تم تغيير تواريخ إنتاجها لإعادة طرحها في الأسواق.

وتم التحفظ على هذه اللحوم تمهيدًا لإتلافها وفقًا للقواعد المعمول بها، كما تم البدء في تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الشركة المتورطة، وفقًا لما ذكره الدكتور نزار مهيدات.