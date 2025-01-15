انت الأن تتابع خبر قدم الآن: شركة طيران أديل تعلن عن فتح باب التوظيف بها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة طيران أديل عن فتح باب التوظيف في عدد من الوظائف الشاغرة بها للرجال والنساء من حملة الثانوية العامة فأعلى،وذلك للعمل في عدة مدن بالمملكة من مختلف التخصصات،ومن خلال الأسطر القليلة القادمة سوف نتعرف على كل التفاصيل الخاصة بوظائف شركة طيران أديل.

وظائف شركة طيران أديل

نستعرض لكم الآن كل التفاصيل الخاصة بوظائف شركة طيران أديل وهي كالآتي:-

- مدير مبيعات الحج والعمرة.

- تنفيذي مبيعات أول.

- مدير تدقيق سلامة عمليات.

- مهندس الخدمات الفنية.

- موظف مبيعات المطار.

- أمين مخزن.

- محلل جودة تجربة العملاء.

- مراقب الجودة.

- مدير مشروع الأسطول.

- مشرف أداء الطائرات.

- مفتش استلام.

- مساعد تنفيذي.

- مدير مبيعات وخدمات المطار.

- كبير محللي تحسين معدل التحويل (CRO).

- كابتن A320.

- مهندس ضمان الجودة - متدرب.

- أخصائي إدارة المخاطر المؤسسية (ERM).

- أخصائي محاسبة الإيرادات.

- طاقم طائرة.

- ممثل تجربة العملاء.

- مساعد مدير – على متن الطائرة لتحسين الأعمال.

- فني إلكترونيات الطيران.

- منسق الأدوات - GSE.

- مهندس خدمات فنية مبتدئ.

- مسؤول وحدة تحكم مركز.

- مهندس ضمان الجودة.

- رئيس ضمان الجودة.

- محلل منتجات تكنولوجيا المعلومات.

- كبير مهندسي واجهة المستخدم/تجربة المستخدم.

- ميكانيكي صيانة الخطوط.

- فني إلكترونيات الطيران.

- مفتش الجودة.

- مدير المواد.

- أخصائي مراقبة MRO.

- مفتش طائرات.

- شريك أعمال الموارد البشرية مبتدئ.

- موظف عقود - متدرب (برنامج تطوير الخريجين تمهير).

- مراقب الشبكة (مرحل جوي - كبير مراقب عمليات IOCC)

- كبير مهندسي DevOps.

- محلل الإيرادات / التسعير.

- مساعد مدير.

- أمين مستودع.

- مشرف ميكانيكي.

- مدير أول التجارة الإلكترونية.

التخصصات المطلوبة لشغل وظائف شركة أديل للطيران

- هندسة الطيران.

- هندسة الأنظمة.

- الهندسة.

- إدارة الجودة.

- العلوم.

- البرمجة.

- الأمن السيبراني.

- إدارة سلاسل الإمداد.

- اللوجستيات.

- إدارة الأعمال.

- نظم المعلومات.

- علوم الحاسب.

- تقنية المعلومات.

- المحاسبة.

- الإدارة.

موعد وطريقة التقديم في وظائف شركة طيران أديل