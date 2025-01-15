نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الصناعة والثروة المعدنية توقع مذكرات تفاهم مع 6 دول لتعزيز الشراكات الدولية في قطاع التعدين والمعادن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الاجتماع الوزاري الدولي الرابع للوزراء المعنيين بشؤون التعدين المُنعقد ضمن أعمال مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الرابعة؛ توقيع وزارة الصناعة والثروة المعدنية مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع 6 دول، في خطوة نوعية تستهدف تعزيز الشراكات الدولية وتطوير قطاع التعدين والمعادن في المملكة.



وقد وقَّع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، من الجانب السعودي، معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي نائب الوزير لشؤون التعدين، المهندس خالد بن صالح المديفر، فيما وقعها من جانب الدول الأخرى كل من وزير الطاقة والموارد الطبيعية في جمهورية جيبوتي، ووزير الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية، ووزير الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ووزير المناجم وتنمية المعادن في جمهورية زامبيا؛ إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة المالية في جمهورية النمسا الاتحادية، ووزارات الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية في الجمهورية الفرنسية.



يُشار إلى أن الاجتماع الوزاري الدولي الرابع لوزراء التعدين انعقد اليوم في العاصمة الرياض، في إطار مؤتمر التعدين الدولي، والذي يعتبر حدثًا عالميًّا فريدًا شارك فيه ممثلو 89 دولة، من بينها 16 دولة من دول مجموعة العشرين، إلى جانب 50 منظمة دولية رسمية وغير حكومية، واتحادات تجارة السلع، وكبار قادة صناعة التعدين عالميًّا.

وركز الاجتماع على تعزيز التعاون الدولي لإنتاج المعادن الإستراتيجية، وتسليط الضوء على الإمكانات الهائلة للمنطقة التعدينية الكبرى الممتدة من إفريقيا إلى غرب ووسط آسيا.



كما شهد الاجتماع تبادل الأفكار والخبرات بين الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى، بهدف تحديد أسس التنمية المستدامة لصناعة المعادن، وبناء القدرات اللازمة لتحويل قطاع التعدين إلى محرك رئيسي للتطور الاقتصادي والاجتماعي على المستويين الإقليمي والعالمي.